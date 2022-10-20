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Новости

20 октября, 21:45

Экономика

Основные фондовые индексы Европы выросли на фоне новостей об отставке Трасс

Основные фондовые индексы Европы выросли на фоне новостей об отставке Трасс

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Основные фондовые индексы Европы выросли на фоне новостей об отставке Лиз Трасс.

Она возглавляла правительство Великобритании всего 44 дня. Уточняется, что это является абсолютным антирекордом за всю историю страны. После ряда скандалов и под шквалом критики политик была вынуждена уйти, хотя еще несколько дней назад она заявляла, что не собирается покидать свой пост.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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