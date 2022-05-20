Магазины Cropp, House, Sinsay открылись под новыми вывесками

Магазины Cropp, House, Sinsay, Mohito и Reserved снова открылись в Москве. Правда под новыми вывесками. Все бренды до сих пор принадлежали польскому фэшн-оператору.

Ранее стало известно, что владелец продаст российское подразделение китайскому консорциуму. Как теперь называются привычные марки? И какие еще бренды могут вернуться на российских рынок под новыми названия?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.