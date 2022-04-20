В 2,5 раза вырос спрос на пищевые красители в преддверии Пасхи

В преддверии Пасхи спрос на пищевые красители вырос примерно в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказали в компании Ozon.

Кроме того, аналитики подсчитали, во сколько обойдется приготовление кулича в этом году. Стоимость ингредиентов составила 174 рубля – на 20% дороже, чем в прошлом году.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.