Газпромбанк вводит комиссии за SWIFT-переводы и обслуживание валютных счетов

Газпромбанк вводит комиссии за осуществление любых SWIFT-переводов и обслуживание валютных счетов.

Нет данных о том, что подвид COVID-19 "Кентавр" более заразен – Роспотребнадзор.

Пожарные пытаются потушить около 10 возгораний в лесах в Лондоне на фоне рекордно высоких температур.

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