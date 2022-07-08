"Тинькофф Банк" прекратил проводить валютные SWIFT-переводы до 1 октября

"Тинькофф Банк" приостановил SWIFT-переводы в валюте до 1 октября. Отправить деньги не получится. Пока мера касается только физических лиц.

Популярная ли это услуга у клиентов? Есть ли ограничения у других банков? Получится ли импортозаместить западные платежные системы полностью? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.