Доллар опустился ниже 56 рублей впервые с 5 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 56 рублей впервые с 5 июля.

По данным на 10:04, американская валюта снизилась на 0,62%, до 55,99 рубля. К 10:09 курс доллара ускорил снижение до 0,71% и находится на уровне 55,94 рубля.

Ранее доктор экономических наук Александр Сафонов рассказал о специфике влияния санкций на мировой финансовый рынок. По словам эксперта, снижение курса и роли доллара связано с развитием альтернативных экономик на фоне санкций против России.

В свою очередь, кандидат экономических наук Сергей Зверский назвал наиболее оптимальный для российской экономики путь для возврата курса доллара на уровень 70–75 рублей. По словам эксперта, помочь могут расширение параллельного импорта, понижение стоимости на газ и нефть, а также накопление валютных резервов за счет покупки юаней российским ЦБ.

