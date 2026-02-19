Количество фальшивых банкнот в обороте достигло минимума в России за последние 10 лет

Количество фальшивых банкнот в обороте достигло минимальных значений за последние 10 лет. Как показывает статистика Банка России, на 1 миллион купюр приходится только 1 фальшивая. Тем не менее вероятность получить ее остается.

Важно помнить, что такими деньгами нельзя расплачиваться – это уголовное преступление. При подозрении на фальсификат, купюру нужно отнести в банк или полицию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.