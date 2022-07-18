Официальные магазины начали продавать подержанные iPhone

В магазинах начали продавать подержанные смартфоны. У компании "М.Видео", например, появились поддержанные iPhone. Они будут доступны в трех состояниях.

Как сильно отличаются цены? Что с гарантией? Есть ли смысл покупать б/у технику или лучше подождать телефоны, ввезенные по схеме параллельного импорта? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.