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19:15

Экономика

Одежда японской марки Uniqlo вновь появилась в продаже на российском рынке

Одежда японской марки Uniqlo вновь появилась в продаже на российском рынке

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На российских маркетплейсах появилась одежда Uniqlo. Хотя этот японский бренд еще в марте заявлял о полном уходе с отечественного рынка.

Теперь продавцы на платформе Ozon начали предлагать товары этой марки. Для заказа доступен ассортимент женской и мужской одежды, включая трикотаж и белье. Кроме того, бренд Uniqlo доступен для заказа на коммерческой платформе CDEK.Shopping.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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