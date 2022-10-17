Одежда японской марки Uniqlo вновь появилась в продаже на российском рынке

На российских маркетплейсах появилась одежда Uniqlo. Хотя этот японский бренд еще в марте заявлял о полном уходе с отечественного рынка.

Теперь продавцы на платформе Ozon начали предлагать товары этой марки. Для заказа доступен ассортимент женской и мужской одежды, включая трикотаж и белье. Кроме того, бренд Uniqlo доступен для заказа на коммерческой платформе CDEK.Shopping.

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