19:15Экономика
Одежда японской марки Uniqlo вновь появилась в продаже на российском рынке
На российских маркетплейсах появилась одежда Uniqlo. Хотя этот японский бренд еще в марте заявлял о полном уходе с отечественного рынка.
Теперь продавцы на платформе Ozon начали предлагать товары этой марки. Для заказа доступен ассортимент женской и мужской одежды, включая трикотаж и белье. Кроме того, бренд Uniqlo доступен для заказа на коммерческой платформе CDEK.Shopping.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.