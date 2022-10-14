14 октября, 18:47Экономика
Заводы Danone продолжают работать в обычном режиме в РФ
Фото: ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV
Заводы Danone в России продолжают работать в обычном режиме, несмотря на решение компании уйти с российского рынка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.
По данным министерства, на заводах сохраняются рабочие места, а продукция компании поступает на российский рынок.
О своем намерении передать фактический контроль над бизнесом в России французская компания Danone сообщила 14 октября. В организации пришли к выводу, что это оптимальное решение, которое будет гарантировать "обеспечение долгосрочной непрерывности местных бизнес-процессов". В компании также подчеркнули, что это лучший расклад для сотрудников, потребителей и партнеров.
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