Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля

Зерновая сделка России с Западом окончена. Накануне из порта Одессы вышло последнее судно, загруженное продовольствием в рамках этого соглашения.

Ранее представители европейских государств неоднократно говорили о желании продлить сроки действия сделки, однако в Москве указывали на то, что условия соглашения не выполняются. Зерно не поставляется в беднейшие страны, как было запланировано. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



