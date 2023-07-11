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15:45

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Полиция стала разгонять водометами толпу демонстрантов в Тель-Авиве

Полиция стала разгонять водометами толпу демонстрантов в Тель-Авиве

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В центре Тель-Авива израильская полиция стала разгонять водометами толпу демонстрантов. Судебная реформа, против которой выступают протестующие, ограничивает полномочия Верховного суда и позволяет правительству контролировать отбор судей.

Известно, что люди блокируют трассы разных израильских городов. В Тель-Авиве арестовали уже 20 человек, об этом сообщают в СМИ. Подобные стихийные акции проходят уже 27 недель подряд.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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