Полиция стала разгонять водометами толпу демонстрантов в Тель-Авиве

В центре Тель-Авива израильская полиция стала разгонять водометами толпу демонстрантов. Судебная реформа, против которой выступают протестующие, ограничивает полномочия Верховного суда и позволяет правительству контролировать отбор судей.

Известно, что люди блокируют трассы разных израильских городов. В Тель-Авиве арестовали уже 20 человек, об этом сообщают в СМИ. Подобные стихийные акции проходят уже 27 недель подряд.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.