12:11Политика
В МИД РФ заявили, что протестующие во Франции используют поставляемое Киеву оружие
Фото: AP Photo/Michel Euler
Французские протестующие применяют оружие, которое Запад поставляет Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Оружие, поставленное Киеву, оказывается в руках как раз тех самых протестующих и применяется против полиции там, во Франции", – сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, выделяемое НАТО оружие "бумерангом бьет по их же собственному народу".
Ранее глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил о прекращении массовых беспорядков по всей территории страны. При этом он уточнил, что ведомство продолжает находиться в режиме повышенной мобилизации.
27 июня полицейский застрелил 17-летнего подростка, так как тот отказался остановиться на автомобиле по требованию полиции в парижском пригороде Нантер. После этого в социальных сетях начали появляться призывы к протесту против действий полиции.
Затем стрелявшего полицейского арестовали, но это не остановило протестующих. Погромы продолжились в разных городах страны. Граждане жгли машины, мусорные баки, вступали в стычки с полицией.
4 июля президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что пик беспорядков пройден.
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