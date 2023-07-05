Фото: телеграм-канал "Посольство Франции в России"

Массовые беспорядки прекратились на всей территории Франции. Об этом заявил глава МВД республики Жеральд Дарманен на слушаниях в Сенате, трансляция которых велась на сайте верхней палаты парламента.

При этом он уточнил, что ведомство продолжает находиться в режиме повышенной мобилизации.

27 июня полицейский застрелил 17-летнего подростка, который отказался остановиться на автомобиле по требованию полиции в парижском пригороде Нантер. После этого в социальных сетях начали появляться призывы к протесту против действий полиции.

Затем стрелявшего арестовали. Однако это не остановило протестующих. Погромы продолжились в разных городах страны. Граждане жгли машины, мусорные баки, вступали в стычки с полицией.

30 июня Дарманен призвал остановить движение общественного транспорта в ночное время. По информации на 1 июля, в ходе беспорядков были задержаны более 1,3 тысячи человек.

3 июля глава Франции Эммануэль Макрон призвал своих министров сделать все возможное для восстановления порядка. На следующий день он отметил, что пик массовых беспорядков пройден.

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