Ставки по рублевым вкладам в ведущих российских банках превысили 21%. Такие данные опубликовал Центробанк.

По данным регулятора, за первые десять дней января средняя максимальная ставка выросла на 0,03 процентных пункта и составила 21,72% годовых. В регуляторе отмечают, что рекордный показатель средней ставки был отмечен в прошлом месяце и составил 22,28%. Такой рост связан с повышением ключевой ставки. За прошлый год в ЦБ ее меняли несколько раз.

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