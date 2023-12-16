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16 декабря, 09:30

Экономика

Россиянам рассказали, как изменилась оплата налога на вклады в банках

Россиянам рассказали, как изменилась оплата налога на вклады в банках

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Россиянам рассказали, как изменилась оплата налога на вклады в банках после двукратного повышения ключевой ставки в течение 2023 года. Центробанк РФ объявил, что ключевая ставка составляет 16%.

По закону РФ налогом не облагается сумма в один миллион рублей, умноженная на максимальное значение ключевой ставки. То есть, теперь все люди, которые получают доход по вкладам до 160 тысяч рублей, ничего платить не должны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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