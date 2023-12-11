"Мой район. Навигатор": товары "Сделано в Москве" представят в 256 магазинах города

Товары под брендом "Сделано в Москве" появятся на полках столичных супермаркетов. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Проект позволит локальным компаниям стать более узнаваемыми и расширить круг покупателей – эту возможность получат более 100 предпринимателей. Продукция столичных производителей будет представлена в 256 магазинах города. Среди товаров – косметика, бытовая химия, чай и сладости. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".