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11 декабря, 03:05

Экономика

"Мой район. Навигатор": товары "Сделано в Москве" представят в 256 магазинах города

"Мой район. Навигатор": товары "Сделано в Москве" представят в 256 магазинах города

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Товары под брендом "Сделано в Москве" появятся на полках столичных супермаркетов. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Проект позволит локальным компаниям стать более узнаваемыми и расширить круг покупателей – эту возможность получат более 100 предпринимателей. Продукция столичных производителей будет представлена в 256 магазинах города. Среди товаров – косметика, бытовая химия, чай и сладости. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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