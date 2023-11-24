Эксперты рассказали, как избежать лишних трат в "черную пятницу"

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Справиться с импульсивными тратами в период распродаж можно с помощью нескольких уловок, рассказала Москве 24 специалист Московской службы психологической помощи Ольга Акимова.

С 23 по 26 ноября в России проходит ежегодная распродажа "черная пятница", когда интернет- и офлайн-магазины предлагают покупателям большие скидки. По данным ВЦИОМ, об акции знают 52% россиян, а совершают покупки в дни ее проведения 41%.

По словам эксперта, когда возникает жгучее желание не упустить выгоду и понабрать побольше – "скидка ведь хорошая!" – в первую очередь человеку нужно успокоиться и подумать: может ли он себе это позволить?



Ольга Акимова специалист Московской службы психологической помощи Если человек в данный момент пытается себя ограничить в финансовых тратах – копит на что-то или имеет финансовые обязательства, то надо настраиваться таким образом: выгода прежде всего в том, что я не покупаю лишнего, либо в том, что я куплю потом что-то подороже, но одно и то, о чем я действительно мечтаю.

Кроме того, если есть проблемы с импульсивными тратами, то можно просто запретить себе ходить в дни распродаж за покупками и ни в коем случае не планировать какие-либо приобретения на "черную пятницу".

"Важно понимать, что "черная пятница" – это не одна пятница в году. Как правило, эта распродажа длится несколько дней. Тем более что скидки можно поймать и в другие дни на иных распродажах, которые проходят круглый год. Если есть цель сэкономить, необязательно делать это именно в "черную пятницу", – отметила она.

Акимова подчеркнула, что если же у человека всегда присутствует сильная тревога, что в период скидок он что-то упускает и из-за этого накупает все подряд, тратя последние деньги ("я не могу остановиться и сделать паузу на день, боюсь, что закончится товар, скидка"), то в этом могут быть задействованы внутренние глубинные механизмы, которые стоит проанализировать вместе с психологом.

Ну а если человек просто любит делать покупки, тратить деньги, получает огромное удовольствие от процесса выбора, то стоит настроить себя иным образом – сходить в магазин и устроить себе "зыринг": просто смотреть, держать что-то в руках, примерять.

"И если одна из понравившихся вещей – это что-то импульсивное, незапланированное, то нужно с собой договориться, что я просто посмотрю и сегодня это покупать не буду, а вернусь за этим завтра. И у меня будет как минимум ночь, чтобы пожить с мыслью об этой вещи. Ведь то, что сегодня в моменте может понравиться, завтра может выглядеть уже совершенно по-другому, и придет сожаление о покупке", – сказала эксперт.

Если это интернет-покупки, то стоит сначала положить себе товары в избранное. На следующий день зайти в раздел и из отложенных вещей добавить уже что-то в корзину – скорее всего, список уже будет меньше. И только на третий день психолог рекомендует просмотреть корзину еще раз, проанализировать и уже после этого оплачивать.

Психолог Наталья Косторных добавила, что часто импульсивные покупки – это способ сбросить напряжение, вызванное каким-либо внутренним конфликтом. Причиной могут быть глубоко спрятанная тревога, душевная пустота или вытесненные эмоции, часто неосознаваемые и незаметные на первый взгляд, отрицаемые самим человеком.



Наталья Косторных психолог Силы, которыми человек сдерживает негативные чувства и эмоции, забирают большое количество энергии, и постепенно "внутренняя пружина" сжимается. Для расслабления и сброса излишнего стресса некоторые люди, чаще женщины, находят для себя именно такой способ в виде многочисленных покупок.

Чтобы снизить риск импульсивных приобретений в офлайн-магазинах, Косторных посоветовала заранее спрятать в кошелек записку со словами "это не поможет". А еще, если есть предчувствие, что в ближайшее время случится приступ шопоголизма, не надо брать с собой основные карты, крупные суммы наличных, а ограничиться только тем, что не страшно потерять, добавила эксперт.

В свою очередь, только финансово грамотный человек, который выстроил стратегию, планирует личный или семейный бюджет, в период распродаж не будет совершать спонтанных, неосознанных и необдуманных поступков, уверена начальник управления координации государственных программ и региональных проектов столичного департамента образования и науки Мария Обуховская.

В первую очередь она посоветовала оценить, насколько покупка, которую хочется совершить, необходима в будущем.

"Холодным разумом подумать, нужен ли вообще в перспективе тот предмет, который хочется купить, или лучше отложить этот вопрос – возможно, сейчас стоит совершить какие-то другие покупки. Если же приобретение действительно необходимо, то стоит также просмотреть динамику изменения цены, заявленной на распродаже, – далеко не всегда стоимость действительно является сниженной", – отметила она.

Ранее стало известно, что некоторые россияне совершают спонтанные покупки после просмотра сериалов и кино. Для женщин самыми вдохновляющими на шопинг фильмами оказались "Грязные танцы", "Дом Gucci", "Завтрак у Тиффани" и "Секс в большом городе". Для мужчин же такими фильмами стали "Брат" и "Матрица".