Россияне рассказали, на какие спонтанные покупки их провоцируют сериалы и кино

Фото: кадр из фильма "Матрица"; режиссер - Лана Вачовски, Лилли Вачовски; производство - Warner Bros.

12% россиян признались, что делают спонтанные покупки после просмотра сериалов и кино. Причем чаще всего это женщины (30%), а среди мужчин таким желаниям подвержены лишь 23% опрошенных, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование сервиса "Авито".

Отмечается, что чаще всего под впечатлением от фильмов россияне приобретают одежду и обувь. Таких оказалось 32%. На товары для дома приходится 30% таких покупок, на продукты – 27%, а на гаджеты – 15%. Женщины чаще всего предпочитают одежду, а мужчины – технику.

Для женщин самыми вдохновляющими на шопинг фильмами оказались "Грязные танцы", "Дом Gucci", "Завтрак у Тиффани" и "Секс в большом городе": многие после их просмотра захотели себе белые кеды как у Бэби, туфли как у Кэрри Брэдшоу и платье и плащ как у Холли Голайтли.

Для мужчин же такими фильмами оказались "Брат" и "Матрица". Многим после их просмотра захотелось иметь свитер крупной вязки как у Данилы Багрова и черный плащ как у Нео.

Что касается сериалов, то, например, корейские дорамы вдохновляют зрителей РФ на покупку косметики, а турецкие дизи – на приобретение ковров и традиционных восточных стаканов для чая.

Ранее стало известно, что больше половины россиян (53%) опасаются покупать гаджеты малоизвестных производителей. При этом многие из них смогли перечислить отечественные бренды техники. Их готовы приобрести до 30% респондентов, тогда как продукцию советских марок в случае их возрождения купили бы 70% опрошенных.

