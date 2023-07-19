Большинство россиян опасаются покупать технику малоизвестных брендов

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53% опрошенных россиян считают, что покупать технику малоизвестных производителей рискованно. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на результаты исследования "АльфаСтрахования".

Участники опроса смогли назвать много отечественных брендов техники, в числе которых "Бирюса", "ЗИЛ", "Вятка", "Урал" и "Горизонт". Купить продукцию под этими марками выразили готовность от 16 до 28% респондентов. При этом в целом приобрести технику возрожденных советских брендов готовы 70% россиян.

Тем не менее 39% опрошенных считают, что российская техника должна быть дешевле импортных аналогов. Треть же респондентов допускает, что она может стоить столько же, сколько и у конкурентов.

Ранее россияне перечислили самую не востребованную в быту технику. В топе оказались соковыжималка, миксеры, вентиляторы, мясорубки и мультиварки. В среднем по 10% респондентов почти не пользовались ими после покупки.

