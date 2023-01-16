16:11Общество
Каждый десятый россиянин дает имена своим гаджетам
Фото: Агентство "Москва"/Дарья Мясина
"Лаборатория Касперского" провела опрос и выяснила, что каждый десятый россиянин дает имена своим гаджетам. Об этом сообщает "Газета.ру".
42% респондентов рассказали, что могут обращаться с некоторыми устройствами как с живыми существами. Они признались, что иногда разговаривают с различной техникой:
- со смартфонами – 68%;
- с ноутбуками – 54%;
- с телевизорами – 45%;
- с электрическими чайниками и кофемашинами – 22%;
- с роботами-пылесосами – 16%.
Специалисты считают, что такое отношение к неодушевленным предметам можно объяснить привязанностью к гаджетам, которыми хозяин владеет на протяжении долгого времени. Он привыкает и может даже начать испытывать сочувствие к устройству, если оно сломается.
Эксперт по кибербезопасности Дмитрий Галов отметил, что человек в целом позитивно относится к роботам. Он рассказал об эксперименте с роботом-доставщиком, которому нужно было добраться до определенной точки. Люди с радостью помогали устройству достичь цели.
Кроме того, Галов обратил внимание на то, что россияне доверяют много личной информации своим гаджетам. Он призвал граждан быть внимательнее, поскольку этим в любой момент могут воспользоваться злоумышленники.
Ранее руководитель отдела продвижения продуктов компании "Код безопасности" Павел Коростелев сообщил, что злоумышленники могут следить за пользователем смартфона через уязвимости в гаджете. Эксперт отметил, что в России обычно для слежки за смартфоном используется вредоносная ссылка, по которой переходит жертва.
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