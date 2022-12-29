Каждый пятый россиянин ушел с предыдущей работы из-за низкой зарплаты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Каждый пятый россиянин покинул предыдущее место работы из-за низкой заработной платы. Об этом сообщает пресс-служба Роструда со ссылкой на данные портала "Работа России".

Соответствующий опрос был проведен в декабре. В нем приняли участие около 10 тысяч граждан из всех регионов страны.

Низкая заработная плата оказалась самой популярной причиной увольнения среди россиян. Уровнем оплаты труда были недовольны 22% опрошенных. Около 16% респондентов в качестве причины смены рабочего места назвали разногласия с руководством. В тройку распространенных причин ухода также вошло отсутствие карьерного роста (10%).

Кроме того, 7% россиян на предыдущем месте работы не устраивал график. Около 5% пожаловались на отсутствие взаимопонимания с коллегами, а 4% – на задержки на работе. Около 36% опрошенных в качестве причины увольнения назвали другие факторы.

Ранее стало известно, что высокая заработная плата и смена руководства мотивировали бы жителей России вернуться на предыдущее место работы. Также россияне подумали бы над предложением в случае появления нового направления деятельности и улучшения условий труда.

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