Россияне вернулись бы на прошлую работу из-за высокой зарплаты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Высокая заработная плата и смена руководства мотивировали бы жителей России вернуться на предыдущее место работы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Роструда.

В декабрьском опросе приняли участие 10 тысяч человек из разных регионов страны.

Результаты исследования показали, что больше половины опрошенных, а именно 55%, за свою карьеру получали минимум одно предложение вернуться на предыдущее место работы.

При этом 60% респондентов заявили, что не готовы вернуться из-за бывшего работодателя. Однако они были бы готовы рассмотреть данное предложение в случае повышения заработной платы (25%), смены руководства (16%), появления нового направления деятельности (13%) и улучшения условий труда (13%). Также 8% опрошенных были бы готовы вернуться на предстоящее место работы в случае смены коллектива, 6% – повышения должности.

Кроме того, половина участников исследования призналась, что никогда не жалели о решении сменить работу. Другая половина отметила, что сомневалась в правильности своего поступка.

Ранее около 63% россиян рассказали, что находятся в хороших отношениях с коллегами. Еще 44% опрошенных проводят с ними время вне работы, 50% имеют друзей среди коллег, а 53% стараются поддерживать хорошие взаимоотношения с начальством. Также 20% респондентов признались, что в 2022 году потратили более двух часов рабочего времени на общение с коллегами на личные темы.

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