Около 63% россиян находятся в хороших отношениях с коллегами – опрос

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Около 63% россиян находятся в хороших отношениях с коллегами. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на результаты опроса "Битрикс24".

Еще 44% опрошенных проводят с коллегами время вне работы, 50% имеют друзей среди них, 53% стараются поддерживать хорошие взаимоотношения с начальством. За 2022 год у 19% респондентов отношения с коллегами улучшились, 26% сообщили о ссорах с напарниками по работе.

Исследование показало, что у 47% россиян есть коллективные традиции, 41% имеет внутренние мемы. На обед вместе с коллегами ходят 69% участников опроса, обсуждает с ними сплетни 41% респондентов, еще 27% высказались против романов на работе.

Помимо этого, 20% россиян признались, что в 2022 году потратили более двух часов рабочего времени на общение с коллегами на личные темы.

HR-директор, онлайн-сервиса "Битрикс24" Владислав Викулов отметил, что, несмотря на гибридный или удаленный формат работы в 60% компаний, сотрудники поддерживают хорошие взаимоотношения с коллегами.

"Людям важно держаться вместе – не только с семьей, но и рабочим коллективом. Так они получают дополнительную поддержку и энергию для преодоления кризиса", – сообщил он.

Ранее аналитики пришли к выводу, что люди творческих и финансовых специальностей чаще страдают от выгорания. Доля сотрудников данных сфер в опросе составила 26 и 25% соответственно. Также с выгоранием на работе часто сталкиваются медики и логисты.



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