Люди творческих и финансовых специальностей чаще сталкиваются с выгоранием – аналитики

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Чаще всего от профессионального и эмоционального выгорания в России страдают люди творческих и финансовых специальностей. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на совместное исследование "Ренессанс страхования" и "Зарплаты.ру".



Порядка 80% работодателей признались, что их сотрудники сталкиваются с выгоранием. В сфере творчества от выгорания страдают 26% сотрудников, финансов и экономики – 25%, медицины – 19%, физического труда – 10%, логистики – 7%.

67% опрошенных получили выгорание из-за большого объема задач, 56% – дедлайнов, 46% – конфликтов с коллегами, 38% – непредвиденных обстоятельств, 32% – нечетко сформулированных обязанностей на рабочем месте.

Возникшие трудности 57% работодателей пытаются решить путем личных бесед с сотрудниками, 46% дают дополнительный отдых. 28% предоставляют ДМС, 26% прибегают к услугами корпоративного психолога.

Врач общей практики Елена Горина, в свою очередь, сообщила, что выгорание может привести к развитию серьезных заболеваний. Не исключено, что у человека обострятся хронические болезни, возникнут проблемы с ЖКТ.

Также при выгорании есть риск впасть в зависимость от сигарет и алкоголя, которые только усугубят негативное влияние на организм, предупредила специалист.



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