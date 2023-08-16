Россиянам рассказали, какую одежду дешевле покупать летом и зимой

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Летом дешевле купить одежду черного цвета, в том время как цветные вещи меньше будут стоить именно зимой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта по маркетплейсам Юлию Некрасову.

По ее мнению, с завершением летнего сезона цены на яркие цвета снижаются, а на темные – начинают повышаться. Одну и ту же модель, например, офисные брюки, в темном оттенке можно приобрести за меньшую цену летом, а в голубом или бежевом – зимой. С середины апреля существует тенденция повышения стоимости на белое.

При этом, продолжила Некрасова, товары для дома следует покупать летом, когда на этом рынке происходит затишье. Эксперт заявила, что приобретать те или иные вещи не в сезон – это отличный способ сэкономить.

"Общее правило – планировать сезонные покупки в конце предыдущего сезона, когда скидки на них максимальные. Например, зимнюю одежду и обувь, зимнюю резину, коньки или лыжи – в феврале – марте, но не позже, так как можно уже не найти интересный ассортимент или нужные размеры", – добавила она.

Ранее маркетолог Дмитрий Чумаков рассказал, что приобретать товары для школы следует в первой половине августа, так как в это время они на 20–25% дешевле, чем в конце месяца. Если отправляться за покупками в начале месяца, то ассортимент продукции будет больше.

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