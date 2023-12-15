Экономисты объяснили, как рост ключевой ставки до 16% скажется на россиянах

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Повышение ключевой ставки до 16% приведет к тому, что условия по кредитным продуктам станут менее выгодными. Об этом Москве 24 рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

Ранее Банк России принял решение повысить ключевую ставку с 15 до 16%. Свое решение регулятор объяснил тем, что для снижения инфляции до целевых показателей необходимо сохранять жесткую кредитно-денежную политику.

По словам Беляева, повышение ключевой ставки преимущественно коснется новых кредитов. Но в ряде редких случаев оно может распространиться и на ранее оформленные займы.





Михаил Беляев кандидат экономических наук, финансовый аналитик Из-за решения Центробанка ставки по кредитам и ипотеке тоже увеличатся. Соответственно, они станут менее доступными для населения.

"Если ранее кредитный договор был заключен на определенные проценты, они не поменяются. Но это возможно в случаях, когда в документе прописан специальный пункт, что банк имеет право их повысить. Однако такое происходит редко", – пояснил Беляев.

Одновременно с этим решение ЦБ приведет к повышению ставок по банковским вкладам, отметил в разговоре с Москвой 24 экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.





Никита Масленников экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Люди выиграют, так как депозиты и вклады станут более выгодными. Размещение там своих денег позволит гарантированно обыграть инфляцию, потому что ставки превосходят ее.

Ранее директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович допустил снижение ключевой ставки в 2024 году до 12–13%. По его словам, ситуация будет во многом зависеть от курса доллара.

