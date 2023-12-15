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15 декабря, 16:51

Экономика

Экономисты объяснили, как рост ключевой ставки до 16% скажется на россиянах

Фото: 123RF/knjous

Повышение ключевой ставки до 16% приведет к тому, что условия по кредитным продуктам станут менее выгодными. Об этом Москве 24 рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

Ранее Банк России принял решение повысить ключевую ставку с 15 до 16%. Свое решение регулятор объяснил тем, что для снижения инфляции до целевых показателей необходимо сохранять жесткую кредитно-денежную политику.

По словам Беляева, повышение ключевой ставки преимущественно коснется новых кредитов. Но в ряде редких случаев оно может распространиться и на ранее оформленные займы.

Из-за решения Центробанка ставки по кредитам и ипотеке тоже увеличатся. Соответственно, они станут менее доступными для населения.
Михаил Беляев
кандидат экономических наук, финансовый аналитик

"Если ранее кредитный договор был заключен на определенные проценты, они не поменяются. Но это возможно в случаях, когда в документе прописан специальный пункт, что банк имеет право их повысить. Однако такое происходит редко", – пояснил Беляев.

Одновременно с этим решение ЦБ приведет к повышению ставок по банковским вкладам, отметил в разговоре с Москвой 24 экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.

Люди выиграют, так как депозиты и вклады станут более выгодными. Размещение там своих денег позволит гарантированно обыграть инфляцию, потому что ставки превосходят ее.
Никита Масленников
экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий

Ранее директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович допустил снижение ключевой ставки в 2024 году до 12–13%. По его словам, ситуация будет во многом зависеть от курса доллара.

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