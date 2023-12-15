15 декабря, 16:51Экономика
Экономисты объяснили, как рост ключевой ставки до 16% скажется на россиянах
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Повышение ключевой ставки до 16% приведет к тому, что условия по кредитным продуктам станут менее выгодными. Об этом Москве 24 рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.
Ранее Банк России принял решение повысить ключевую ставку с 15 до 16%. Свое решение регулятор объяснил тем, что для снижения инфляции до целевых показателей необходимо сохранять жесткую кредитно-денежную политику.
По словам Беляева, повышение ключевой ставки преимущественно коснется новых кредитов. Но в ряде редких случаев оно может распространиться и на ранее оформленные займы.
"Если ранее кредитный договор был заключен на определенные проценты, они не поменяются. Но это возможно в случаях, когда в документе прописан специальный пункт, что банк имеет право их повысить. Однако такое происходит редко", – пояснил Беляев.
Одновременно с этим решение ЦБ приведет к повышению ставок по банковским вкладам, отметил в разговоре с Москвой 24 экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.
Ранее директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович допустил снижение ключевой ставки в 2024 году до 12–13%. По его словам, ситуация будет во многом зависеть от курса доллара.
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