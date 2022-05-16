В России появились аналоги Coca-Cola

Пока компания Coca-Cola подумывает полностью свернуть свой бизнес в России, на прилавках стали появляться аналоги их напитка. Причем стоят они в два раза дешевле. Например, "Холли-колла" и "Холли-фанта", а в Коми на пивоваренном заводе начали выпускать свою "Коми колу".

По словам экспертов, сейчас есть способы определить состав газировки и без проблем сделать ее копию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.