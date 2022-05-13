Аналитик назвал доллар по 60 рублей опасным для бюджета РФ

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Текущий курс рубля к доллару уже создает проблемы для экономики России из-за сокращения рублевых доходов бюджета от экспорта, рассказал агентству "Прайм" аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов.

Он подчеркнул, что при стоимости доллара в 60 рублей бюджет России может "разорваться" и стать дефицитным.

"Хоть и заметно упавший экспорт превосходит импорт, что в свою очередь оказывает серьезную поддержку рублю", – пояснил аналитик.

Маслов выразил мнение, что в настоящее время оптимальным курсом является 80 рублей за доллар, к чему и стремится Центробанк.

Ранее Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что в 2022 году курс рубля демонстрирует лучшую динамику среди всех валют мира.

До этого агентство Bloomberg заявило, что российский рубль стал лучшей мировой валютой по укреплению к американскому доллару в 2022 году. Курс рубля с начала года увеличился на 11% и обошел по этому показателю бразильский реал, который прибавил к доллару 9%.

Однако, по словам экспертов, биржевой курс может не соответствовать реальному курсу валют.

