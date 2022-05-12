Курс доллара по итогам четверга упал до 63,3 рубля

Фото: depositphotos/yulan

Курс доллара по итогам четверга в ходе торгов на Московской бирже упал на 3,9 рубля, до 63,3 рубля. Евро упал на 5,24 рубля, до 65,26 рубля.

Это произошло на фоне дисбаланса между спросом на инвалюту и ее предложением на внутреннем рынке.

Ранее сообщалось, что курс доллара в ходе торгов на Московской бирже упал до 65 рублей впервые с февраля 2020 года. Американская валюта потеряла 3,27%, опустившись до 65 рублей. К 14:52 курс доллара снижался до 65,19 рубля.

Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что в текущем году курс рубля демонстрирует лучшую динамику среди всех валют мира.

Ранее агентство Bloomberg заявило, что российский рубль стал лучшей мировой валютой по укреплению к американскому доллару в 2022 году. Курс рубля с начала года увеличился на 11% и обошел по этому показателю бразильский реал, который прибавил к доллару 9%.

Однако, по словам экспертов, биржевой курс может не соответствовать реальному курсу валют.

