Курс доллара по итогам четверга упал до 63,3 рубля

Фото: depositphotos/yulan
Курс доллара по итогам четверга в ходе торгов на Московской бирже упал на 3,9 рубля, до 63,3 рубля. Евро упал на 5,24 рубля, до 65,26 рубля.
Это произошло на фоне дисбаланса между спросом на инвалюту и ее предложением на внутреннем рынке.
Ранее сообщалось, что курс доллара в ходе торгов на Московской бирже упал до 65 рублей впервые с февраля 2020 года. Американская валюта потеряла 3,27%, опустившись до 65 рублей. К 14:52 курс доллара снижался до 65,19 рубля.
Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что в текущем году курс рубля демонстрирует лучшую динамику среди всех валют мира.
Ранее агентство Bloomberg заявило, что российский рубль стал лучшей мировой валютой по укреплению к американскому доллару в 2022 году. Курс рубля с начала года увеличился на 11% и обошел по этому показателю бразильский реал, который прибавил к доллару 9%.
Однако, по словам экспертов, биржевой курс может не соответствовать реальному курсу валют.
Экономисты прогнозируют дальнейшее укрепление рубля
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: