Доллар на Мосбирже упал до 65 рублей впервые с февраля 2020 года

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже упал до 65 рублей впервые с февраля 2020 года.

По данным на 14:48, американская валюта потеряла 3,27%, опустившись до 65 рублей. К 14:52 курс доллара снижался до 65,19 рубля. Курс евро при этом снижался до 67,71 рубля.

Ранее курс евро упал ниже 68 рублей впервые с января 2020 года. По состоянию на 11:57 12 мая курс европейской валюты потерял 3,91%, опустившись до 67,88 рубля. Курс доллара тогда снизился до 65,16 рубля.

Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что в текущем году курс рубля демонстрирует лучшую динамику среди всех валют мира.

Ранее агентство Bloomberg заявило, что российский рубль стал лучшей мировой валютой по укреплению к американскому доллару в 2022 году. Курс рубля с начала года увеличился на 11% и обошел по этому показателю бразильский реал, который прибавил к доллару 9%.

Однако, по словам экспертов, биржевой курс может не соответствовать реальному курсу валют.

