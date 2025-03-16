Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 марта, 09:15

Экономика

Выдачи семейной ипотеки выросли в 1,5 раза за год

Выдачи семейной ипотеки выросли в 1,5 раза за год

"Деньги 24. Итоги": что происходит с рублем на рынке

"Деньги 24": как изменятся ставки по банковским вкладам

Банки замораживают около 300 тыс транзакций каждый месяц из-за активности мошенников

Федеральная антимонопольная служба проверит цены на овощи, макароны и сыры

Аналитики сообщили, что аренда жилья в столице снизилась на 3% в феврале

"Деньги 24": 5 млн россиян установили самозапрет на кредиты

Минпромторг предложил маркировать смартфоны для борьбы с подделками

Собянин объявил о завершении строительства Московского центра фотоники

В Минэкономразвития готовятся ввести функцию самозапрета на маркетплейсах

Объем выдачи семейной ипотеки в России за год увеличился в 1,5 раза. Только в феврале общая сумма ипотечных кредитов достигла 219 миллиардов рублей, из которых 180 миллиардов пришлось на семейную ипотеку. Льготная ипотека под 6% годовых доступна семьям с ребенком до шести лет.

Власти обсуждают расширение программы: семейная ипотека может стать доступной для родителей с одним ребенком до 18 лет. Однако аналитики предупреждают, что такая мера может спровоцировать значительный рост цен на жилье из-за увеличения спроса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикавидеоЕвгений ДукоАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика