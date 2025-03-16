Выдачи семейной ипотеки выросли в 1,5 раза за год

Объем выдачи семейной ипотеки в России за год увеличился в 1,5 раза. Только в феврале общая сумма ипотечных кредитов достигла 219 миллиардов рублей, из которых 180 миллиардов пришлось на семейную ипотеку. Льготная ипотека под 6% годовых доступна семьям с ребенком до шести лет.

Власти обсуждают расширение программы: семейная ипотека может стать доступной для родителей с одним ребенком до 18 лет. Однако аналитики предупреждают, что такая мера может спровоцировать значительный рост цен на жилье из-за увеличения спроса.

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