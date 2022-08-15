22 млрд руб выделено на поддержку малого и среднего бизнеса в Москве почти за полгода

Собянин: 22 миллиарда рублей выделено на поддержку малого и среднего бизнеса в Москве почти за полгода.

Население Земли достигнет 8 миллиардов к 15 ноября – прогноз ООН.

IKEA завершила онлайн-распродажу товаров в России – компания.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.