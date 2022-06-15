Россия наладила параллельный импорт электроники и запчастей

Бренды Apple, Sony, Samsung, Bosh и прочие теперь везут в Россию по новой схеме. Налажен параллельный импорт электроники, бытовой техники и запчастей.

Всего зарегистрировано 75 различных групп товаров из Германии, Японии, Китая, Южной Кореи и других стран. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.