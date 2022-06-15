Эксперты рассказали, какие компании заменят западных производителей лифтов

Крупнейшие зарубежные производители скоростных лифтов перестали принимать заказы от российских застройщиков. Если для обычных жилых домов можно закупить лифты у других производителей, то для высотных зданий нужны специальные скоростные подъемники.

Есть ли альтернатива на отечественном рынке и какая доля приходилась на западных конкурентов? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.