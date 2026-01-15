Форма поиска по сайту

15 января, 08:30

Экономика

Цены на сырье выросли из-за геополитической нестабильности в мире

Объявление о продаже аэропорта Домодедово появилось на "Авито"

Стоимость ремонта в Москве вырастет на 25%

Продажи смартфонов сократились в России по итогам 2025 года

Банки РФ стали запрашивать подтверждение родства при крупных переводах

"Деньги 24": ставка по "Семейной ипотеке" будет зависеть от количества детей

"Деньги 24": цена золота превысила 4,6 тыс долларов за тройскую унцию

"Деньги 24": банки РФ усилили контроль за переводами физлиц для борьбы с мошенниками

"Деньги 24": эксперт рассказал, как изменится ставка по "Семейной ипотеке"

Число заявок на рефинансирование ипотеки в Москве выросло в 7 раз

На мировых биржах резко выросли цены на все сырьевые товары: золото, серебро, нефть и промышленные металлы, такие как медь.

По словам экономического обозревателя Константина Цыганкова, основной причиной стал рост геополитической напряженности из-за США, что увеличило спрос на нефть и защитные активы. Одновременно бум вокруг искусственного интеллекта повлиял на цены на медь.

Для России рост стоимости нефти полезен для бюджета. Однако подорожание металлов приведет к росту цен на электронику и многие промышленные товары во всем мире. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Егор БедуляПолина БрабецКонстантин Цыганков

