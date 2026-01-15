Цены на сырье выросли из-за геополитической нестабильности в мире

На мировых биржах резко выросли цены на все сырьевые товары: золото, серебро, нефть и промышленные металлы, такие как медь.

По словам экономического обозревателя Константина Цыганкова, основной причиной стал рост геополитической напряженности из-за США, что увеличило спрос на нефть и защитные активы. Одновременно бум вокруг искусственного интеллекта повлиял на цены на медь.

Для России рост стоимости нефти полезен для бюджета. Однако подорожание металлов приведет к росту цен на электронику и многие промышленные товары во всем мире. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.