Курс доллара обновил минимум года, опустившись ниже 71,55 рубля

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже обновил минимум года, опустившись ниже 71,55 рубля.

Американская валюта расчетами на завтра упала на 42 копейки – до 71,55 рубля, до этого она опускалась до 71,52 рубля – минимума с июля 2020 года.