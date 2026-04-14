Конфликт на Ближнем Востоке привел к рекордному за 8 лет подорожанию фисташек

Конфликт на Ближнем Востоке повлиял на цену фисташек: произошло резкое подорожание, достигшее максимума за 8 лет.

Иран занимает второе место в мире по производству фисташек и обеспечивает около трети мирового экспорта. С началом боевых действий нарушились логистические цепочки, сократилось предложение, а доставка продукции на внешние рынки стала нестабильной.

На этом фоне компании могут пересматривать рецептуры, повышать цены или частично заменять фисташки более дешевыми ингредиентами. Ожидается, что в летний сезон фисташковое мороженое либо подорожает, либо потеряет насыщенность вкуса.

