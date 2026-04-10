Покупка валюты россиянами в марте выросла почти в 5 раз. По оценке Центробанка РФ, граждане купили иностранной валюты на сумму более 65 миллиардов рублей. Эксперты связывают рост спроса с резкими колебаниями курса.

В марте доллар начал расти после длительного периода стабильности и достигал уровня 85 рублей. За короткое время он вырос примерно на 15%. На этом фоне многие граждане ожидали дальнейшего роста курса и активно покупали валюту.

