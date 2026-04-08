Эксперты объяснили, как купить квартиру с зарплатой ниже 80 тысяч рублей

Эксперты заявили, что при доходе ниже 80 тысяч рублей можно накопить на первоначальный взнос по ипотеке, откладывая по 3 тысячи рублей в месяц. В качестве механизма они предлагают использовать программу долгосрочных сбережений, которая позволяет откладывать до 36 тысяч рублей в год и получать такую же сумму от государства.

Экономический обозреватель Евгений Беляков отметил, что за 15 лет таким способом можно накопить около 1 миллиона рублей с учетом процентов. Он подчеркнул, что этой суммы, скорее всего, не хватит на первоначальный взнос в крупных городах, так как цены на недвижимость будут расти. Эксперт добавил, что этот инструмент можно рассматривать только как часть формирования капитала и для покупки жилья необходимо откладывать больше средств.

