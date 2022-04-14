ЦБ РФ установил курс доллара и евро на 15 апреля

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 1,44 рубля – до 81,29 рубля, а курс евро вырос на 1,28 рубля – до 88 рублей, следует из данных Банка России.

Россия будет выполнять контрактные обязательства во избежание продовольственного кризиса, заявили в МИД РФ.

Следственный комитет возбудил дело по факту обстрела пограничного пункта в Курской области.