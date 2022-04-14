Объем несырьевого экспорта Москвы в ОАЭ в 2021 году вырос в семь раз

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Москва увеличила долю среди субъектов РФ по объему несырьевого неэнергетического экспорта в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) за 2021 год. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Согласно данным Федеральной таможенной службы, объем сделок превысил 34,5 миллиарда рублей.
"Несырьевой экспорт Москвы в Объединенные Арабские Эмираты по итогам прошлого года показал семикратный рост в сравнении с 2020 годом. Одними из самых востребованных категорий стали медицина и фармацевтика", – рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.
Представитель мэрии подчеркнула, что эти категории обеспечили около 15 миллиардов рублей от общего объема импорта. В большей степени Москва поставляла ОАЭ вакцины и диагностические реагенты.
Выход на зарубежные рынки столичным компаниям обеспечивает Московский экспортный центр (МЭЦ). Представители этой организации провели несколько бизнес-миссий с партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов, а также сделали возможными переговоры с зарубежными клиентами на "Экспо-2020" в Дубае.
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов добавил, что на столице приходится 26 процентов общероссийского несырьевого неэнергетического экспорта. Компании отреагировали на спрос, который вызван развитием промышленности в ОАЭ.
Экспортеры из Москвы могут найти партнеров на местном рынке благодаря бесплатной услуге МЭЦ по подбору покупателя. Компании получают контакты потенциальных импортеров – ранее с ними проводят предварительные переговоры. Оставить заявку на услугу можно на сайте Московского экспортного центра.
В апреле стало известно, что предприятия Москвы смогут разместить товары на популярном маркетплейсе Китая WeChat (объединяет в себе также функции соцсети и мессенджера). На этой площадке заработает магазин "Сделано в Москве".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: