Объем несырьевого экспорта Москвы в ОАЭ в 2021 году вырос в семь раз

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Москва увеличила долю среди субъектов РФ по объему несырьевого неэнергетического экспорта в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) за 2021 год. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Согласно данным Федеральной таможенной службы, объем сделок превысил 34,5 миллиарда рублей.

"Несырьевой экспорт Москвы в Объединенные Арабские Эмираты по итогам прошлого года показал семикратный рост в сравнении с 2020 годом. Одними из самых востребованных категорий стали медицина и фармацевтика", – рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

Представитель мэрии подчеркнула, что эти категории обеспечили около 15 миллиардов рублей от общего объема импорта. В большей степени Москва поставляла ОАЭ вакцины и диагностические реагенты.

Выход на зарубежные рынки столичным компаниям обеспечивает Московский экспортный центр (МЭЦ). Представители этой организации провели несколько бизнес-миссий с партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов, а также сделали возможными переговоры с зарубежными клиентами на "Экспо-2020" в Дубае.

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов добавил, что на столице приходится 26 процентов общероссийского несырьевого неэнергетического экспорта. Компании отреагировали на спрос, который вызван развитием промышленности в ОАЭ.

Экспортеры из Москвы могут найти партнеров на местном рынке благодаря бесплатной услуге МЭЦ по подбору покупателя. Компании получают контакты потенциальных импортеров – ранее с ними проводят предварительные переговоры. Оставить заявку на услугу можно на сайте Московского экспортного центра.

В апреле стало известно, что предприятия Москвы смогут разместить товары на популярном маркетплейсе Китая WeChat (объединяет в себе также функции соцсети и мессенджера). На этой площадке заработает магазин "Сделано в Москве".

