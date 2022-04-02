Песков объяснил, почему Shell не сможет покупать газ у России

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Невозможность для британской Shell покупать газ у России вызвана издержками антироссийской политики Лондона, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом официальный представитель Кремля прокомментировал тот факт, что Великобритания, в отличие от стран Евросоюза, ввела санкции против Газпромбанка. Данные ограничительные меры не позволяют Лондону покупать российский газ за рубли.

"Лондон хочет быть лидером всего антироссийского. Хочет быть впереди Вашингтона. Вот и издержки", – приводит слова Пескова ТАСС.

23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. В расчетах планируется отказаться от валют скомпрометировавших себя стран.

Соответствующий указ о введении нового порядка расчетом с 1 апреля президент России подписал 31 марта. Данный режим работы подразумевает, что для иностранных покупателей будут открыты специальные рублевые счета в Газпромбанке.