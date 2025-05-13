Банки начали отменять комиссии для застройщиков по льготной ипотеке

Крупнейшие банки начали отменять комиссии для застройщиков при оформлении льготной ипотеки – в том числе "Семейной" и IT-программ. Об этом сообщили в профильных организациях. Ранее комиссии достигали 4–19% от суммы кредита и закладывались в стоимость жилья, что увеличивало итоговую цену для покупателя.

Теперь этот механизм пересматривают: прибыль банков сокращается, но для застройщиков это облегчение. По мнению аналитиков, это не приведет к значительному снижению цен на жилье, но сделает рынок стабильнее.

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