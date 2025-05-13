Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 мая, 15:30

Экономика

Банки начали отменять комиссии для застройщиков по льготной ипотеке

Банки начали отменять комиссии для застройщиков по льготной ипотеке

ГД рассмотрит законопроект о пересмотре основных параметров бюджета России на 2025 год

Майские заморозки могут сказаться на урожае фруктов и ягод

Центробанк заявил о прохождении пика перегрева экономики

"Техно": продажи премиальных смартфонов упали на 25% в России

"Деньги 24": какие экономические последствия может повлечь локализация такси в России

Креативные предприятия заключили около 100 контрактов при поддержке города в 2024 году

Эксперты рассказали, в каких случаях банки дезинформируют клиентов

"Московский патруль": банки предложили разделить ответственность за действия мошенников

Продажи импортных машин увеличились на 20% в России

Крупнейшие банки начали отменять комиссии для застройщиков при оформлении льготной ипотеки – в том числе "Семейной" и IT-программ. Об этом сообщили в профильных организациях. Ранее комиссии достигали 4–19% от суммы кредита и закладывались в стоимость жилья, что увеличивало итоговую цену для покупателя.

Теперь этот механизм пересматривают: прибыль банков сокращается, но для застройщиков это облегчение. По мнению аналитиков, это не приведет к значительному снижению цен на жилье, но сделает рынок стабильнее.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономиканедвижимостьвидеоАлина ГилеваМаксим ШаманинЕвгений Беляков

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика