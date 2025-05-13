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13 мая, 12:30

Экономика

Центробанк заявил о прохождении пика перегрева экономики

Центробанк заявил о прохождении пика перегрева экономики

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Российская экономика вышла из фазы перегрева – об этом сообщили в Центробанке. На последнем заседании регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 21%. При этом обсуждалась возможность как ее повышения, так и снижения. Однако было принято решение сохранить нейтральный курс.

ЦБ отметил, что объемы спроса и предложения в экономике начали совпадать, что свидетельствует о стабилизации. Также улучшилась ситуация на рынке труда.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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