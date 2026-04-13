В Москве выросло производство космической техники. В столице работают более 40 предприятий, конструкторских бюро и научных институтов этой отрасли.

Город поддерживает космическую индустрию грантами и образовательными программами. Например, благодаря помощи властей в мегаполисе удалось создать наноспутники для отслеживания судов в Мировом океане.

При этом отрасль активно приветствует и бизнес, обратил внимание глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов. По его словам, сейчас около 10% компаний составляют частные предприятия.

