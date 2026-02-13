Форма поиска по сайту

13 февраля, 16:30

Экономика

Набиуллина прокомментировала снижение ключевой ставки до 15,5%

Набиуллина прокомментировала снижение ключевой ставки до 15,5%

"Деньги 24": эксперт рассказал о причине снижения ключевой ставки ЦБ

Банк России снизил ключевую ставку до 15,5% годовых

"Деньги 24": в России легализуют операции с криптовалютой

Новости мира: премьер Словакии заявил, что Европа находится в стрессе и страхе

СМИ сообщили, что владельцы "Авиасейлс" начали искать покупателя для бизнеса

"Деньги 24": 80% аналитиков прогнозируют сохранение ставки на уровне 16% по решению ЦБ

Собянин: в Зеленограде появится промышленно-производственный комплекс

Россияне стали чаще попадаться на мошенников при обмене валюты

В ЦБ рассказали, как отказаться от поступивших на счет чужих денег

Председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина прокомментировала решение о снижении ключевой ставки до 15,5% годовых. По ее словам, на заседании Совета директоров рассматривалось и сохранение ставки, но в итоге пришли к снижению.

И на ближайших заседаниях, скорее всего, ставка тоже будет снижаться. Глава ЦБ пояснила, что замедление инфляции в конце прошлого года и ускорение в начале текущего носили разовый характер. Январь фактически перетянул инфляцию с прошлого года. Сейчас годовая инфляция находится на уровне 6,3%.

Это немного ниже прогнозируемого интервала в 6,7%, который ожидали на начало года. Перераспределение привело к более низкой инфляции в прошлом году, а в текущем с учетом этого в ЦБ повысили прогноз до 4,5–5,5%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

экономика

