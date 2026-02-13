Набиуллина прокомментировала снижение ключевой ставки до 15,5%

Председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина прокомментировала решение о снижении ключевой ставки до 15,5% годовых. По ее словам, на заседании Совета директоров рассматривалось и сохранение ставки, но в итоге пришли к снижению.

И на ближайших заседаниях, скорее всего, ставка тоже будет снижаться. Глава ЦБ пояснила, что замедление инфляции в конце прошлого года и ускорение в начале текущего носили разовый характер. Январь фактически перетянул инфляцию с прошлого года. Сейчас годовая инфляция находится на уровне 6,3%.

Это немного ниже прогнозируемого интервала в 6,7%, который ожидали на начало года. Перераспределение привело к более низкой инфляции в прошлом году, а в текущем с учетом этого в ЦБ повысили прогноз до 4,5–5,5%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.