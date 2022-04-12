"Интеррос" выкупит Росбанк у французской Societe Generale

Французская группа Societe Generale заявила, что прекращает страховую и банковскую деятельность в России, а свою долю в Росбанке продает "Интерросу" Владимира Потанина.

О том, сколько у этого банка было отделений в Москве и что теперь делать клиентам-владельцам страховых полисов, у которых осталась ипотека и другие кредиты, – в эфире телеканала Москва 24.