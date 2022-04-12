Фото: kremlin.ru
Владимир Путин назвал Россию, Белоруссию и Украину триединым народом, передает РИА Новости.
"Как ни странно это прозвучит сегодня, я всегда об этом говорил, мы триединый народ: Украина, Белоруссия и Россия. То, что происходит на Украине, – это трагедия без всякого сомнения", – заявил глава государства.
Путин подчеркнул, что специальная военная операция на Украине стала следствием того, что России не оставили другого выбора.
Также президент подчеркнул, что Россия относится к Белоруссии как к брату. По его словам, не было сомнений, что соседняя республика поможет в трудной ситуации.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в свою очередь, отметил, что Путин не называл Белоруссию и самого главу этой республики младшим братом. При этом белорусский лидер назвал это обращение не обидным.
"Никогда так вопрос не ставился. Никогда президент России Белоруссию или меня не называл младшим братом. Это моя терминология, как вы знаете. Я полушутя, где в шутку, где всерьез говорю: "Младшие братья", – заявил Лукашенко.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин и Александр Лукашенко прибыли в Благовещенск для рабочей встречи.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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