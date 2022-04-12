Белорусская площадка подходит для дальнейших переговоров РФ и Украины – Путин

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Белоруссия является вполне подходящей площадкой для дальнейших раундов переговоров между Россией и Украиной, заявил Владимир Путин.

Выступая после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, российский лидер выразил благодарность белорусской стороне за организацию предыдущих контактов.

"Начать прямой диалог с украинской стороной во многом стало возможно благодаря личным усилиям президента Белоруссии Александра Лукашенко. Считаем, что белорусская площадка вполне подходит и для дальнейших контактов", – сказал Путин.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ценит усилия белорусской стороны в организации российско-украинских переговоров. В то же время министр не исключил возможности проведения встреч в других странах в соответствии с договоренностями сторон.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.